Corriere Torino: “Toro, adesso l’attenzione sugli obiettivi per il futuro”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Ex giocatore granata degli anni Novanta, sotto la guida di Emiliano Mondonico, ex allenatore di calcio, ma senza mai smettere di seguire il Torino: così Enrico Annoni è rimasto nel cuore dei tifosi granata - scrive il Corriere Torino - considerandoli ancora come una parte importante della sua vita. Annoni ha seguito tutta la stagione del Toro, e l'ha commentata così: "Il Toro è tornato ad avere una dimensione di metà classifica e questo è un miglioramento. Ora bisogna stabilire quali sono gli obiettivi del futuro. Penso che Juric abbia l’ambizione di lottare per le coppe europee e mi auguro sia così anche per il club". Non di meno importanza, si passa poi alla questione Brekalo dopo il mancato rinnovo: "Forse ha avuto dei problemi personali con qualcuno, o forse non vede le possibilità, stando nel Torino, di poter arrivare a livelli che lui pensa di valere. Il mio auspicio è che invece il Toro dimostri di voler puntare in alto". Oltre al croato, spende buone parole per Belotti e Bremer, e definisce Lukic come la sorpresa dell'anno: "Lukic è cresciuto a dismisura grazie alla collocazione tattica che gli ha trovato Juric. [...] Ha dimostrato la disponibilità e l’intelligenza giusta".