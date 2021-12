Corriere Torino: “Toro al sicuro con Sanabria”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

L'infortunio di Belotti spiana la strada a Tonny Sanabria, il quale, con ogni probabilità, sarà il centravanti titolare del Toro di Juric. Per i granata, la perdita del Gallo è sicuramente importante a livello di carisma e per ciò che il numero 9 rappresenta, ma, in questa stagione, i numeri dicono che il Torino fa meglio con Sanabria in campo rispetto a quando c'è Belotti. Questi i dati riportati dal Corriere di Torino nell'edizione odierna: "Il Torino ha una percentuale più alta di vittorie (40% contro 33%) e