Corriere Torino: “Toro all’attacco. Staffetta Pellegri-Sanabria, c’è pure Belotti”

L'edizione torinese del Corriere della Sera stamattina si focalizza sulle possibili scelte di Juric nel reparto d'attacco per la sfida di stasera a Bergamo. Il tecnico del Toro può contare anche su un Andrea Belotti che verrà inserito nella lista dei convocati ma comunque dovrebbe giocare uno tra Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. A centrocampo è stato recuperato anche Rolando Mandragora, motivo per il quale Sasa Lukic può essere schierato come trequartista al fianco di Josip Brekalo. L'obiettivo per questa sera della formazione di Juric sarà vendicare la sconfitta arrivata nel match d'andata grazie al gol di Piccoli al 93'. Per il Torino quella fu la prima di 14 reti arrivate nei finali di gara in questa stagione.