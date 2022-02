Corriere Torino: “Toro, appeal ritrovato”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Ora i giovani talenti inseguono la maglia granata: in gran parte per merito dell’allenatore del Torino Ivan Juric che questa stagione ha cambiato faccia alla squadra. In questa sessione di mercato i granata hanno acquistato i giovani Pellegri, Ricci e Seck e sono arrivati a Torino con la consapevolezza di poter crescere tanto sotto la guida del tecnico croato che con il Verona nelle ultime stagioni è riuscito a valorizzare giocatori con Kumbulla, Pessina e Amrabat. Il Torino ormai sta puntando sui giovani: la rosa granata è per età media la terza del campionato