Corriere Torino: “Toro, ascolta Pellegrini: Belotti più vicino la porta”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Sul Corriere Torino, spazio alle parole di Luca Pellegrini, giocatore granata nella stagione 1994-95 che vinse entrambi i derby: "Per vincere il derby ci vuole una partita perfetta, visto che il gap qualitativo è evidente, oggi come ai nostri tempi. Con concentrazione massima e organizzazione si può colmare. Noi lo abbiamo dimostrato, anche se in quel Toro gli interpreti importanti non mancavano, da Rizzitelli ad Abedì Pele ad Angloma: era una squadra di valore, anche se l’inizio stagione era stato complicato. Quello era un calcio che esaltava di più i singoli, oggi la tattica ha un ruolo maggiore»