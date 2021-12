Corriere Torino: “Toro, c’è da migliorare. Ma Juric è soddisfatto”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Bologna e Verona sono i prossimi avversari del Torino: oggi, domenica 12 dicembre, la sfida contro i rossoblù e domenica prossima, 19 dicembre, contro gli ex giocatori di Juric. Un "doppio turno in casa (là dove è arrivata la maggior parte dei punti) per allontanare - scrive il Corriere Torino - la prospettiva di un campionato nel limbo della metà classifica". Ma il tecnico granata ancora non è ancora pienamente soddisfatto del suo operato: come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa, "questo Toro lo sento mio. Ma a volte ho la sensazione che la squadra si accontenti di giocarsela alla pari con tutte le squadre". E questa non è di certo la mentalità del croato, che da questa parte di campionato in poi si aspetta di poter conquistare tutti i punti che sono mancati prima. Due gare casalinghe con cui si può puntare a questo obiettivo, e la partita secca di Coppa Italia contro la Sampdoria - giovedì 16 dicembre - potrebbe essere un'opportunità anche per far giocare gli altri. Per il resto, contro il Bologna si torna alla formazione che più si è vista da inizio stagione: Rodriguez riprende il suo posto in campo, Singo torna in campo, Aina sulla fascia - favorito a Vojvoda - e Pobega potrebbe giocare dal primo minuto, nonostante l'affaticamento degli ultimi giorni. La novità è sulla trequarti: in vantaggio su Brekalo sembra esserci il duo Pjaca-Praet, che andranno a sostegno di Sanabria, con Zaza da considerare a gioco iniziato.