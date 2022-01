Corriere Torino: “Toro, è il momento Pjaca”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

All'andata fu Marko Pjaca a decidere il match tra Torino e Sassuolo al Mapei Stadium entrando a partita in corso. Ora il trequartista croato ha l'occasione di rilanciarsi domenica proprio di fronte ai neroverdi: "Ora cerco solo continuità, l’obiettivo è quello di giocare ogni partita senza avere più infortuni per aiutare la squadra a fare bene questa stagione" ha raccontato a Torino Channel. Spesso nella sua carriera il giocatore granata è stato costretto a fermarsi a causa di vari infortuni: "Nella mia carriera ho avuto tanti infortuni, per superarli l’unico modo è pensare positivo, se pensi che la sfortuna ti perseguiti è finita; occorre lasciarsi il passato alle spalle e concentrarsi sul presente e sul futuro".