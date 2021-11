Corriere Torino: “Toro, effetto Croazia”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il Torino riparte da Pjaca e Brekalo, i due croati della squadra. Marko Pjaca è tornato a disposizione di Juric per il match con il Venezia dopo il problema al polpaccio: ora sfrutterà questa pausa per tornare in condizione e ritrovare il posto da titolare con l'Udinese. Nonostante l'infortunio rimediato con la magia granata, la Croazia ha invece voluto convocare lo stesso Brekalo per sottoporlo a visite ed esami. E la decisione della nazionale balcanica al momento è quella di trattenere il giocatore: "La risonanza magnetica ha dato buoni risultati: con lui saremo molto attenti, ma può rimanere a nostra disposizione", ha detto il portavoce federale Tomislav Pacak.