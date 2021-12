Corriere Torino: “Toro, fatti un regalo”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Proveremo a vincere, non ci deve bastare il fatto di giocarcela alla pari con qualsiasi avversario": chiarissimo è stato Ivan Juric nella conferenza stampa di vigilia alla gara con l'Inter in programma oggi alle 18.30 a San Siro. La formazione potrebbe essere la stessa che ha cominciato contro il Verona, con Linetty al posto di Praet: "Gli esami non hanno evidenziato lesioni, ma non credo possa giocare prima del 2022" ha detto il tecnico granata. Juric guarda il recente passato e sente che il Toro stasera a Milano può chiudere alla grande il 2021: "Il ciclo che si chiude con i nerazzurri mi ha già reso stra-contento. Abbiamo vinto due volte contro squadre che ci stavano davanti, superandole".