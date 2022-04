Corriere Torino: “Toro, il borsino di Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"In casa granata è iniziato il mese degli esami definitivi" scrive il quotidiano. Ivan Juric in queste ultime partite di questa stagione sta già progettando il Toro del futuro: occhi puntati su Praet, Pjaca e Pellegri. Tutti e tre i giocatori sono in prestito e per questo è in bilico il loro riscatto: sul croato ci sono diversi dubbi riguardo la sua condizione fisica. Attenzione anche sulle condizioni fisiche di Praet e Pellegri, giocatori che al top della condizione assicurerebbero un importante salto di qualità, ma che da tempo combattono con troppi guai. "Il riscatto del belga (dal Leicester) - scrive il quotidiano - costa 12 milioni di euro, Vagnati sta cercando non a caso di rinnovare il prestito e differire di un anno il grande investimento".