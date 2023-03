Corriere Torino: “Toro-Ilic, feeling totale: per Juric è già indispensabile”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Il Torino si gode il genio calcistico di Ivan Ilic, uno dei colpi più importanti del mercato invernale della Serie A" scrive nell'edizione odierna il Corriere Torino. Per Juric è già diventato indispensabile, nonostante non sia ancora al meglio della forma. "Contro la Juventus l’ex Verona ha dato prova delle sue grandi qualità, dettando i tempi della manovra con disinvoltura - prosegue il quotidiano - E, soprattutto, confezionando il bellissimo assist per il provvisorio 1-2 segnato da Sanabria". La coppia con Ricci è tutta da scoprire, visto che finora i due hanno giocato poco più di un quarto d'ora insieme. Ma il centrocampo granata ha talento e prospettive rosee.