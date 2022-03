Corriere Torino: “Toro-Inter, un derby in famiglia per i fratelli Ferri”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Corriere oggi in edicola fa un focus sui fratelli Ferri: uno di fede interista (Riccardo), l'altro un vero cuore granata (Giacomo). Riccardo avverte l'Inter che, nonostante la grande prova di Anfield, sarà chiamato ad una prova di sudore e fatica contro il Toro per portare a casa i tre punti. Dal canto suo Giacomo risponde che, nonostante il calo di risultati, le prestazioni dei granata non sono mai mancate. Entrambi concordano sulla qualità della stagione di Bramer. L'interista crede che sia pronto per il passaggio ad una big come l'Inter, mentre il granata loda la serietà dimostrata dal professionista con il recente rinnovo di contratto. Giacomo crede che Brozovic sarà il perno su cui si giocherà il match ed esalta Brekalo per le sue giocate in grado di cambiare il corso delle partite. I due fratelli discutono sui possibili spunti interessanti della partita di domenica sera.