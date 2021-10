Corriere Torino: “Toro internazionale, ben 11 granata in giro per il mondo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola oggi

Il tecnico del Torino Ivan Juric, durante questa sosta per le Nazionali, si troverà a lavorare al Filadelfia con una squadra davvero ridotta. Come riporta il Corriere di Torino, sono infatti ben 11 i calciatori granata della Prima squadra convocati dalle rispettive Nazionali e alcuni di questi rientreranno molto tardi con pochissimo tempo per prepararsi alla trasferta di Napoli in programma domenica 17. Quello più in difficoltà di tutti, da questo punto di vista sarà Antonio Sanabria che giocherà il 14 ottobre con il suo Paraguay contro la Bolivia e quindi avrà pochissimo tempo per riposare in vista della ripresa del campionato. Oltre al centravanti sudamericano gli altri convocati in Nazionale sono Brekalo, Warming, Singo, Ola Aina, Rodriguez, Linetty, Berisha, Lukic, Vojvoda, Zima e anche il trequartista della Primavera Garbett alla prima chiamata dalla sua Nuova Zelanda.