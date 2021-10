Corriere Torino: “Toro, punta sull’attacco”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Torna in campo il Torino di Juric, e con lui tornano anche Zaza e Belotti: "Una buona notizia - scrive il Corriere Torino - perché la miglior difesa è l’attacco, anche se l’avversario di oggi suggerisce che il Torino è atteso da una partita - contro il Napoli - soprattutto di sofferenza e sacrificio". Nonostante il ritorno degli attaccanti e le tante indisponibilità sulla trequarti, il tecnico granata è deciso a non voler cambiare modulo: i granata scenderanno perciò in campo sempre con il classico 3-4-2-1, il che assicura il posto a Linetty e Brekalo. Ancora non è chiaro chi vada a ricoprire il ruolo di prima punta, ma quel che è sicuro è che si rivedranno sia Zaza che il Gallo: "Entrambi non hanno i novanta minuti nelle gambe e per la partita di stasera al Maradona ci si può immaginare una staffetta tra i due". Il Napoli di Spalletti è sicuramente un avversario che non lascia a desiderare, ma il Torino ha finora giocato con buone prestazioni e la sconfitta nel Derby dev'essere solamente da stimolo in più per riprendersi.