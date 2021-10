Corriere Torino: “Toro, sogni di rivincita. Belotti torna a cantare”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il Gallo è tornato a cantare. Nei minuti finali è arrivato il gol numero 100 in Serie A del capitano granata Andrea Belotti : solo Gilardino e Baggio dal 1980 avevano toccato i 100 gol in A prima dei 27 anni. "È un onore essere accostato a campioni simili, ma i miei gol

servono ad aiutare la squadra e li devo fare per il Toro e per me. Non avevamo preparato una maglia celebrativa, vero ma festeggeremo altri traguardi. Il palo preso? Subito ho pensato: che sfortuna… poi c’è stato un palo-gol, quindi i legni mi hanno prima tolto e poi dato qualcosa" ha detto il Gallo nel post partita. Proprio Belotti è il grande protagonista sulle colonne del Corriere di Torino.