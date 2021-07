Corriere Torino: “Toro, ultimo giorno di vacanza: una trentina al via”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Oggi è l’ultimo giorno di vacanza per tutti, domani ci si ritrova in città a 42 giorni di distanza dal match contro il Benevento che ha chiuso la stagione 2020/2021. Come ripotato dal quotidiano, l’era di Ivan Juric inizierà con le visite mediche, i test sierologici e i tamponi molecolari per tutto il gruppo squadra. La società insieme all’Asl locale calendarizzerà la somministrazione dei vaccini anti-Covid, che sarà effettuata