Corriere Torino: “30 anni fa la beffa di Amsterdam: ‘Solo al Toro poteva succedere'”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Oggi - 13 maggio 2022 - ricorre il trentesimo anniversario del ritorno della finale di Coppa Uefa giocata ad Amsterdam. E' ancora vivo nelle menti dei tifosi del Toro il ricordo di quella gara, dei tre pali colpiti e della sedia alzata da Mondonico verso il cielo come segno di protesta per un rigore non dato. Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, per l'occasione ha voluto riportare le dichiarazioni di Clara Mondonico, figlia devotissima del grande Mondo: "Oggi non si celebra il trentennale di quella sconfitta, perché quella coppa per me l’abbiamo vinta noi, anche se è nella bacheca dell’Ajax. Se chiudo gli occhi mi vedo sull’aereo per tornare da Amsterdam a Torino. Piangevo a dirotto, ma in quel momento mio padre mi disse: «bimba mia, non preoccuparti, stasera abbiamo comunque scritto la storia. E da qui ripartiremo». Solo al Toro poteva succedere".