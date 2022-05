Corriere Torino: “Tudor-Juric, incrocio croato”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Igor Tudor contro Ivan Juric: Verona-Torino è il duello tra due amici-rivali che oggi (ore 18, stadio Bentegodi) puntano entrambi a superare un record. Ivan, con una vittoria, raggiungerebbe i 50 punti, cosa mai riuscitagli in carriera; Igor, con un successo, toccherebbe quota 55 punti, record per il Verona in Serie A nell’era dei tre punti" scrive il quotidiano. Il Corriere Torino ha intervistato Robert Jarni che