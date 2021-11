Corriere Torino: “Un Toro da battaglia”

Tutte le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

I tre ex calciatori granata sono concordi nel dire che la sconfitta di La Spezia, arrivata subito prima della sosta per le Nazionali, sia stata solo un incidente di percorso e che in un percorso di crescita come quello che sta attuando Juric sia comprensibile qualche passo falso. Sulla grande intensità che richiede Juric ai suoi giocatori portando ad un grande dispendio di energie i tre attaccanti affermano che il tecnico croato ha bisogno di giocatori adatti per attuare il suo calcio e che un calcio molto dispendioso potrebbe anche avere un rovescio della medaglia che si traduce in molti infortuni, un problema di cui il Toro è vittima in questo inizio di stagione. Infine si chiude parlando del valore del Torino e i tre intervistati assumono posizioni differenti. Bresciani dice che il Toro può arrivare tra il 10° e il 12° posto e che in fase di mercato bisogna assecondare Juric. Schwoch invece ritiene che i granata siano attrezzati per fare un campionato tranquillo ma che a gennaio non bisogni intervenire se non per dei giocatori che alzino il livello. Tiribocchi infine ritiene che alla rosa granata manchi un giocatore dal grande impatto fisico a centrocampo per sopperire alle eventuali assenze di Pobega e Lukic.