Corriere Torino: “Un Toro energico”

Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

"Affrontiamo una Roma con grande qualità, ma in settimana abbiamo lavorato molto bene" ha detto Nicola alla vigilia del match con i giallorossi. "Il vescovo di Pinerolo, don Derio Olivero, ha scritto un articolo il cui titolo mi è piaciuto molto – ha detto il tecnico granata -. Diceva che sono gli ottimisti i padroni del mondo, mentre i pessimisti sono semplici spettatori. Significa che i primi sanno che le cose sono difficili, ma non smettono di lavorare con entusiasmo per venirne a capo. Così deve ragionare il mio Toro". Ottimismo e consapevolezza delle proprie potenzialità per fare fronte a un filotto di tre partite in otto giorni che deciderà buona parte della corsa salvezza.