Corriere Torino: “Venezia-Torino, quando nel 1942 Mazzola divenne granata”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi ricorda il passaggio di Valentino Mazzola dal Venezia al Torino avvenuto nel 1942. Il quotidiano piemontese approfitta del match di domani sera tra neroverdi e granata per raccontare questa vicenda. Era il 31 maggio 1942 e quel giorno il Venezia sconfisse 3-1 in casa il Toro. Il presidente granata Ferruccio Novo poco dopo la partita spese la follia di un milione e duecentomila lire per Mazzola e per Ezio Loik. Per Mazzola dunque prima di indossare i colori granata bisogna ricordare i tre campionati giocati con la maglia del Venezia dal 1939 al 1942 dove vinse anche una Coppa Italia nel 1941.