Corriere Torino: “Zima-Bremer-Rodriguez: Juric ha scelto la sua difesa”

La difesa titolare del Torino di quest'anno sta andandosi delineando. Zima, Bremer e Rodriguez dovrebbero essere infatti gli uomini scelti da Juric anche per la sfida con il Sassuolo di domani. Per il trio difensivo sarà una gara impegnativa, un vero esame per testarne l'affidabilità. "Considerata la qualità e la quantità delle pedine offensive di Dionisi – che può contare su tre calciatori della nazionale come Berardi, Raspadori e Scamacca, oltre che su stranieri di alto livello come Boga e Djuricic - sarà anzitutto la retroguardia granata ad essere sottoposta ad un collaudo importante. collaudo importante. Una difesa, quella del Torino, che in questa stagione sta cercando nuove certezze dopo gli addii di Salvatore Sirigu e Nicolas Nkoulou, due perni degli ultimi anni. Una Juric l’ha già trovata: è Gleison Bremer, il difensore-ariete che si sta affermando come pilastro imprescindibile del reparto arretrato. Poi c'è Zima, buttato nella mischia dall’allenatore alla prima occasione. E infine Rodriguez, tirato fuori dalla naftalina dopo un periodo nel dimenticatoio".