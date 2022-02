Gazzetta dello Sport: “Bremer, con la Juventus quota 100 presenze in granata”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Venerdì, 18 febbraio, contro la Juventus Gleison Bremer raggiungerà quota 100 presenze con la maglia del Toro: "Cento saranno le sue presenze complessive in maglia granata - scrive la Gazzetta dello Sport - a partire dal debutto casalingo contro la Roma del 19 agosto 2018, quando Mazzarri dovette gettarlo nella mischia al minuto 79 causa un infortunio occorso a Izzo, che in quel Toro era un pilastro del trio arretrato formato anche da Nkoulou e Moretti. Il brasiliano era appena sbarcato nel calcio europeo e così, complice un gol di Dzeko che al 90’ colorò la sfida di giallorosso, dovette impattare subito con la nuova, dura realtà". Oggi, il brasiliano - che ha rinnovato il contratto col Toro fino al 2024 - è il pilastro della difesa granata: da alternativa a Izzo è passato ad esserne il titolare, senza esitazioni. Con la Juve, Bremer ritroverà l'attaccante Vlahovic, già incontrato e "oscurato" in Torino-Fiorentina a inizio gennaio.