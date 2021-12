Gazzetta dello Sport: “Bremer è incedibile, lo ribadisce il presidente Cairo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Dopo le voci delle scorse settimane, che davano Gleison Bremer nel mirino di molti club (italiani ed esteri), ci ha pensato il patron granata Urbano Cairo a rassicurare i tifosi: il centrale brasiliano non è sul mercato, e a gennaio non si muoverà da Torino. Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: "<<Assolutamente no, non ho mai pensato di vendere Bremer a gennaio>>. C'è quell' <<assolutamente no>> che il presidente del Torino, Urbano Cairo, ripete tre volte in pochi minuti, quasi a voler rafforzare un concetto di per sé già molto chiaro. Perché, prima ancora degli interessi da parte degli altri club - più o meno reali -, il pensiero di privarsi in corsa di uno dei migliori giocatori del suo Torino non lo ha mai nemmeno sfiorato. <<Assolutamente no [...], Gleison Bremer è un nostro giocatore. Per il momento non ho parlato con nessuno: Bremer è nostro, rimane con noi per tutto questo campionato. Poi vedremo...>>. Il brasiliano non è sul mercato, è incedibile per il Torino>>.