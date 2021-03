Gazzetta dello Sport: “Bremer, i derby lo aiutano a puntare in alto”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

La scalata di Bremer nelle gerarchie della difesa granata è cominciata proprio da un derby di due anni fa. Ora il difensore brasiliano è diventato imprescindibile per il Torino: in questa stagione - oltre alle buone prestazioni in fase difensiva - sono già 4 i gol messi a segno dal numero 3 granata. Bremer ha raggiunto uno spessore di dimensione internazionale. Il suo nome è sul taccuino di diversi club importanti dei principali tornei europei e quindi la sua valutazione di mercato, già arrivata sui 25 milioni, è in costante crescita.