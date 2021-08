Gazzetta dello Sport: “Bremer insuperabile, Belotti subito decisivo”

Le pagine dei principali quotidiani italiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

"Granata super, ma sfortunati, con Piccoli fa festa la Dea" titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine dedicate alla sfida tra Torino e Atalanta. Poi si legge: "Il Toro esce dal campo applaudito ma attonito perché consapevole di aver subito una beffa: dieci tiri nello specchio documentano in maniera incontrovertibile di chi è stata la supremazia sotto rete. A Juric (in tribuna causa squalifica, in panchina c’è Paro) sarebbe andato stretto il pareggio, è immaginabile di che umore possa essere. All’Atalanta bisogna però riconoscere l’eccellente fattura dei suoi gol".