Gazzetta dello Sport: “Buongiorno è il gioiello del Toro. Rinnovo e contratto da top”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport spazio oggi ad un focus su Alessandro Buongiorno. Il centrale granata ha dimostrato di valere il Toro e la Serie A nel corso di questo campionato e per questo, secondo la rosea, il club starebbe pensando ad un prolungamento di contratto e ad un adeguamento dell'ingaggio per il ragazzo di Santa Rita, proprio a dimostrazione che il club vuole puntare su di lui. Queste le parole: "Ora davanti avrà almeno altre quattro stagioni in granata. Sì, proprio così: perché il suo contratto che andrà in scadenza al 30 giugno 2024 sarà prolungato per una ulteriore stagione. La crescita di Buongiorno viaggia di pari passo con la collezione di rinnovi: il primo se l’era guadagnato un anno fa, con la firma fino al 2024. Il secondo è alle porte: sarà allungamento del contratto di un altro anno, che si spinge fino al 30 giugno 2025. Questo, però, è un rinnovo diverso dagli altri. Prima di tutto perché è un premio che la società riconosce alla sua più che buona prima annata in Serie A. Sarà