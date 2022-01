Gazzetta dello Sport: “Colpo Toro, preso anche Ricci”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Tutto fatto per Ricci. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2001 oggi sarà a Torino per svolgere le visite mediche, poi firmerà il suo nuovo contratto con i granata fino al giugno 2026. L’accordo tra Empoli e Torino c’era da giorni (prestito a 1 milione con riscatto obbligatorio a 8,5), ieri sono stati limati gli ultimi dettagli con lo staff del calciatore. Non solo Ricci, secondo il quotidiano Vagnati ha lanciato l’assalto anche alla punta serba Uros Kabic, classe 2004 che da due stagioni gioca nella Serie A serba con il Vojvodina.