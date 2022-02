Gazzetta dello Sport: “Contro il Venezia la trequarti alla croata”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

La partita di questa sera al Grande Torino contro il Venezia, rappresenta per Juric e i suoi l'opportunità di riscattarsi dalla sconfitta di Udine: <<È l’occasione giusta per riprendere la nostra marcia, contro una squadra ricca di talenti impegnata nella lotta per salvarsi, e questo aspetto aumenta le difficoltà della gara>>, le parole del tecnico riportate dalla Gazzetta dello Sport. E l'approccio alla partita non cambia, anche se il croato ha dovuto fare delle modifiche all'ultimo: con l'assenza di Praet per infortunio, sulla trequarti è di nuovo l'occasione di rivedere la coppia corata Pjaca-Brekalo. "Giocherà un ruolo il fattore Olimpico Grande Torino. Nel proprio stadio il Toro è avvolto da una magia unica, e lo dimostra l’andamento da Champions: sono ventiquattro i punti conquistati in casa", nonostante i bassi numeri di tifosi, che sicuramente fanno la loro parte.