Gazzetta dello Sport: “E’ un Grande Torino”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Un grande Toro schianta la Fiorentina e bussa all’Europa": così scrive la Gazzetta dello Sport. Il Torino si può dire abbia giocato la partita perfetta contro la squadra viola e lo dimostra anche il risultato di 4-0: i granata di Juric hanno giocato con compattezza e lucidità, senza mollare nemmeno quando il risultato non era più in discussione. La squadra di Italiano non è mai scesa in campo, ma questo ovviamente è anche merito della prestazione del Torino. Questo Toro ha ormai un'identità chiara e definita e questo è solamente merito di Ivan Juric.