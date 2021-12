Gazzetta dello Sport: “È un Toro da corsa”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

E' un bel Torino quello visto ieri contro il Bologna: "La squadra di Juric ha giocato bene, come spesso le è capitato, solo che stavolta ha retto sino in fondo anche agli agguati della sorte" scrive il quotidiano. Il Toro ha sempre avuto il controllo della partita: per la maggior parte del tempo il Bologna è stato raccolto nella propria metà campo in attesa di conquistare il pallone giusto per ripartire. Mihajlovic ha provato il tutto per tutto nel finale, chiudendo la partita con 5 uomini offensivi, ma niente da fare: i granata si sono imposti per 2-1. Dopo questa vittoria, il presidente Urbano Cairo ha lasciato lo stadio soddisfatto: "Adesso cerchiamo di dare continuità a questa bella vittoria, l’importante è procedere. Dobbiamo andare avanti step by step".