Gazzetta dello Sport: “Gioco, idee, fattore Juric: così il Toro spicca il volo”

Il Torino continua a crescere, e con la vittoria sul campo della Sampdoria riesce in un colpo solo a prendersi una "vendetta" dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei blucerchiati e soprattutto a sfatare un tabù-trasferta che durava da troppo tempo. Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport vengono analizzati i principali fattori della rivoluzione granata: "Milinkovic è funzionale al posizionamento alto di tutta la squadra. I braccetti difensivi salgono spesso creando superiorità numerica sulla trequarti avversaria. Gli esterni combinano con i trequartisti e poi spostano il pallone dall’altra parte con i cross, sorprendendo la difesa avversaria. [...] E la svolta per il Torino è arrivata con gli acquisti di Praet e Brekalo, che hanno portato qualità e tecnica sulla trequarti. Entrambi, tra l’altro, hanno buone capacità di corsa e così Juric può pretendere da loro pressione e invenzioni. [...] Le intuizioni del tecnico hanno fatto fare un salto di qualità alla squadra perché, allo stesso tempo, hanno risolto una serie di problemi e valorizzato giocatori in cerca di un ruolo nel copione".