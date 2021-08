Gazzetta dello Sport: “Il carattere granata non si può rimproverare”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola.

Nonostante la sconfitta finale firmata Gonzalez e Vlahovic, il Torino non ha perso, almeno da dopo il gol di Verdi, la speranza di recuperarla: "Il gol di Verdi nel finale ha riaperto una partita che sembrava chiusa. Almeno quanto a carattere - scrive la Gazzetta dello Sport - la squadra granata non ha niente da rimproverarsi." L'inizio del campionato del Toro, quindi, viste le due sconfitte iniziali, non sembra rispecchiare le aspettative di Juric e della società. Sulla partita con i viola, tanti sono gli aspetti negativi, gli errori e le carenze, sia in fase offensiva che difensiva, ma di certo non si può rimproverare la personalità e la voglia di cercare di pareggiarla: la Fiorentina ha sempre avuto la meglio, è stata pericolosa sin dal primo minuto, senza sprecare nessuna occasione. il Toro, a differenza loro, ci ha messo un po' a ritrovarsi, e l'ha fatto, non sufficientemente, con il gol di Verdi. "Due partite e zero punti. Ma la classifica - scrive la Gazzetta - non fotografa il comportamento in campo di Belotti e compagni. Neppure il valore della formazione granata." Le considerazioni post-partita del tecnico granata sono tutt'altro che positive, come dichiara lui stesso: "C’è tanto da migliorare sul piano del gioco e lo sapevo. Non è facile mettere tutto a posto. La Fiorentina ha giocato meglio, erano più dinamici, e hanno meritato la vittoria. Noi - riporta la Gazzetta dello Sport - abbiamo fatto un grosso passo indietro rispetto all’Atalanta." Sul calciomercato, è deluso, e la società di Cairo non è di aiuto: servono urgentemente un difensore, dopo la perdita di Lyanco, e un trequartista, per aumentare la qualità durante la fase offensiva. Il problema sono gli ultimi tre giorni rimasti prima che il calciomercato chiuda... Anche il direttore sportivo Vagnati ha dichiarato di aver ancora dei nomi di scorta per i quali si può trattare: "L’allenatore va supportato e faremo di tutto per riuscirci sul mercato in questi giorni che restano."