Gazzetta dello Sport: “Il muro è tornato: ecco come Juric l’ha ricostruito”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il muro granata è tornato. Il Torino - al termine del girone di andata - è la quarta miglior difesa del nostro campionato. I granata subiscono pochi gol, ma ricevono ancora meno tiri verso Milinkovic-Savic. Le statistiche della Opta dicono che il Toro è la seconda squadra della Serie A alla quale gli avversari hanno tirato meno in porta. Meglio dei granata ha fatto solo la Juventus: cinquantasette le conclusioni nello specchio subite dal Toro, cinquantaquattro quelle ricevute dai bianconeri. Se l’orizzonte si allarga ai tiri totali subiti (un dato nel quale entrano i tiri in porta, quelli fuori e i respinti) il quadro non cambia di molto: il Toro scala al quarto posto (193 tiri subiti), alle spalle della Roma (182), della Fiorentina (186) e della Juventus (189). Per ricostruire questo muro, Ivan Juric è ripartito dal tridente difensivo Djidji, Bremer e Rodriguez (o Buongiorno) che col passare delle partite hanno trovato sempre più equilibrio.