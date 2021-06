Gazzetta dello Sport: “Il programma del precampionato di Juric”

Le pagine dei principali quotidiani italiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

Il quotidiano sportivo nella pagina dedicata al Torino parla e spiega come sarà il programma del ritiro estivo dei granata sotto la guida di Juric. Il top player dell'allenatore croato è Paolo Barbero, il suo preparatore atletico. Si legge: "Sarà quasi una missione monastica, senza dubbio un’immersione totalizzante e senza freni. Sin dal primo giorno, verrebbe quasi da scrivere dal primo secondo. La storia di Ivan Juric è lì a raccontarla, la nuova sfida granata glielo impone: e allora, dal giorno del raduno, il 6 luglio al Filadelfia, sarà elettricità. Subito al massimo, piede a tavoletta, gas aperto a mille e il bello arriverà poi dal 13 luglio, quando ci si trasferirà a Santa Cristina in Val Gardena (Bolzano) e si entrerà nel vivo del ritiro estivo. Ci sarà da sudare, tantissimo. I calciatori sono attesi da una montagna di lavoro. Il nuovo Toro sarà la meta da raggiungere, il suo calcio veloce, aggressivo, ritmato, intenso, l’unica e assoluta religione. Avviso ai naviganti e ai calciatori: dal 6 luglio le vacanze appariranno immediatamente un lontano ricordo. Muscoli, scarpe da corsa, tanta buona volontà e una dose abbondante di sacrificio: Juric non farà sconti, il lavoro atletico sarà subito ad altissima intensità".