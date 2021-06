Gazzetta dello Sport: “Izzo, vacanze di lavoro”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Dalla fine di questa stagione calcistica, Armando Izzo non si è mai fermato. Dal giorno dopo la fine del campionato, lunedì 24 maggio post Torino-Benevento, il difensore granata non ha saltato nemmeno una giornata senza allenarsi. Ora, in vacanza nella sua Napoli, il numero 5 sta continuando ad allenarsi: "Mare e campagna ok, ma sempre dopo una seduta di allenamento, dai 60 ai 90 minuti. Corsa e palestra, muscoli e fiato", scrive il quotidiano.