Gazzetta dello Sport: “Juric, novità in formazione: ritorna Sanabria in attacco”

A quasi due mesi e mezzo dall'andata a San Siro, domenica 13 marzo, Torino e Inter si rincontrano, questa volta al Grande Torino: "Le linee guida di come i granata potranno affrontare i nerazzurri di Simone Inzaghi per metterli in difficoltà sono tutte, o quasi, contenute nei novanta minuti giocati all’andata. All’epoca il Toro fu piegato da un contropiede di Dumfries, uscendo a testa altissima (e con più di un rimpianto) dal sempre impegnativo esame del Meazza". Ora Juric dovrà fare i conti con chi schierare nella formazione dal 1': Berisha sembra andare verso la riconferma, Rodriguez - all'andata era toccato a Buongiorno - sembrerebbe essere il miglior candidato per contenere Nicolò Barella, Lukic e Mandragora rimangono i favoriti in mezzo al campo e Pobega si è riconfermato ottimo per la posizione da trequartista, ruolo che lo farebbe scontrarsi con Brozovic, in caso le sue condizioni dopo la gara contro il Liverpool glielo permettano. Tra Belotti e Sanabria è ballottaggio, e al momento il paraguayano è in vantaggio per la sua dinamicità e imprevedibilità.