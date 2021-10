Gazzetta dello Sport: “Juric recupera Belotti e Zaza”

Le pagine dei principali quotidiani italiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

Il quotidiano sportivo oggi in edicola riparte dalla situazione attaccanti in casa Torino. Juric potrebbe riaccogliere Belotti: "Il suo impiego al Maradona può diventare possibile solo in presenza di altri progressi, naturalmente. Ma intanto il Gallo ha ripreso a correre ad alta intensità, quindi senza vincoli dettati dal dolore. La sua gamba destra, maltrattata al Franchi dal duro intervento del difensore viola Martinez Quarta, non aveva riportato una frattura, sia pure minima, però gli effetti della botta al perone sono stati uguali a quelli che avrebbe determinato una ingessatura. In termini di assenza agonistica intendiamo".