Gazzetta dello Sport: “Juric vuole la conferma di Aina, in ritiro lo valuterà”

Juric toglie Aina dal mercato, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo Juric avrebbe fatto sapere da subito che il nigeriano potrebbe essere un punto fermo del suo Torino: "ha un paio di caratteristiche che piacciono da morire a Ivan Juric: una potenza muscolare che gli permette di accelerare e “strappare” di continuo, e una versatilità per giocare indifferentemente sulla destra come dall’altra parte. Un pregio che il tecnico croato apprezza: i suoi esterni a tutta fascia devono essere universali". Dal 6 luglio Aina sarà in ritiro con il Torino e Juric lo valuterà appieno: "se il profilo tecnico è quello giusto, a Torino rimangono le incognite che riguardano il suo approccio mentale al lavoro, negli anni scorsi il suo punto debole".