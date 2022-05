Gazzetta dello Sport: “La storia del Grande Torino un esempio per tutti”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Urbano Cairo, insieme a tutte le migliaia di tifosi presenti, ha partecipato come tutti gli anni dal 2005 ad oggi, alla commemorazione in ricordo del Grande Torino: prima al Cimitero Monumentale, poi a pranzo con il Circolo Soci Torino FC 1906, al Filadelfia e per ultimo alla Basilica di Superga. "La giornata dedicata al Grande Torino - scrive la Gazzetta dello Sport - è per il presidente granata l’occasione per ricordare gli Invincibili, ma anche per tracciare un bilancio della stagione sportiva che sta per concludersi. E per lanciare uno sguardo al futuro, al Toro che potrà nascere in estate". Per gli Invincibili non ci sono altre parole, se non quelle di felicità nel ricordare la loro storia e commozione per l'accaduto, che unisce tifosi e non che hanno vissuto o che hanno solo sentito raccontare: "Basti pensare - come dichiara Cairo - che la maggior parte della gente che oggi va a Superga non li ha mai visti giocare, eppure c’è veramente un trascinamento fortissimo, tramandato di padre in figlio, di nonno in nipote. È un