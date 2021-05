Gazzetta dello Sport: “Mandragora si riprende il Toro”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Dopo la squalifica contro il Parma, Rolando Mandragora domani tornerà a riprendersi il posto in mezzo al campo: dal suo arrivo in granata quella contro i crociati è stata la prima gara saltata dal numero 38. Mandragora ora ha due obiettivi: centrare il prima possibile la salvezza con il Torino e conquistare la fiducia di Roberto Mancini, riuscendo a conquistare un pass per Euro2020. Il centrocampista potrebbe dire la sua anche questa estate agli Europei con la Nazionale italiana: il posto dovrà guadagnarselo a suon di buone prestazioni con il Torino in queste ultime cinque partite.