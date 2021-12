Gazzetta dello Sport: “Pobega, Buongiorno e Vojvoda le sorprese più gradite”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Al termine del girone di andata è consuetudine fare bilanci sul rendimento delle squadre, e anche in casa Torino è tempo di riflessioni. Molte (non tutte) note positive, tra le quali l'exploit di alcuni giocatori che hanno reso ben oltre le aspettative, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "Al primo posto di questi trascinatori inattesi va collocato Tommaso Pobega sulla base di un dato incontestabile: agendo da centrocampista di impostazione e copertura, risulta anche il cannoniere del gruppo, con quattro centri. [...] Un'altra rivelazione è Alessandro Buongiorno, torinese e prodotto del vivaio, difensore centrale di sinistra. Tredici presenze, undici volte in campo nelle ultime dodici giornate, due assist e una interessante predisposizione ad adattarsi in ruoli di centrocampo: contro l'Inter ha marcato Vidal. Così come si è adattato a meraviglia nel ruolo di esterno mancino Mergim Vojvoda, che ha sempre fatto il marcatore sul centro-destra finché Juric non gli ha chiesto di turare la falla aperta dall'infortunio di Ansaldi e da qualche passaggio a vuoto di Ola Aina".