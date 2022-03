Gazzetta dello Sport: “Rilancio Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

qualità media di discreto interesse, quasi all’antica. Meno travolgenti del derby e di un paio di mesi fa, ma lo standard medio è di buona fattura e si può considerare il più significativo segnale di ripresa in questo periodo di flessione" scrive il quotidiano. Il Toro però ora deve ritrovare la vittoria: i granata non vincono da 52 giorni, l’ultima vittoria c’è stata il 15 gennaio a Marassi in casa della Sampdoria (1-2). Da allora sei partite, con tre punti in più frutto di tre sconfitte e tre pareggi.