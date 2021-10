Gazzetta dello Sport: “Sanabria-Destro come un match in più”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"La prova del nove si gioca - scrive la Gazzetta dello Sport - attraverso i guizzi di Tonny e i colpi di testa di Mattia": oggi alle 18.30 sarà un Toro-Genoa pieno di emozioni, contando il fatto che i due tecnici, Juric e Ballardini, propongono un gioco totalmente differente. "Seguendo strade e percorsi differenti, entrambi possono essere garanzia di spettacolo". Il Torino, che da oggi potrà contare anche sul rientro di Praet, si è sempre affidato al paraguaiano Sanabria, il tecnico croato in primis: "Ha lo spessore tecnico per darsi del tu con i centrocampisti e i trequartisti, proprio come richiesto da Juric, ma a questo abbina anche l’esplosività sul fronte d’attacco quando si infiamma il duello con i difensori". Dall'altra parte, invece, Sanabria incontrerà Mattia Destro, che non è un giocatore da meno: "Nonostante gli acquisti di Caicedo ed Ecuban - scrive la Gazzetta - Destro è diventato l’arma in più di questo Genoa". Il giocatore rossoblù è stato fondamentale nelle ultime partite del Genoa e, a volte, anche decisivo. Non è soltanto una partita quella di oggi al Grande Torino: Juric ritrova una squadra del suo passato, sia da calciatore che da allenatore, e questo scalda l'atmosfera della gara.