Gazzetta dello Sport: “Sanabria, là davanti contano tutti su di te”

Il reparto offensivo, è il reparto più migliorato da quando Ivan Juric è sulla panchina del Toro: "Sette. Sono le occasioni da rete, nitide, costruite dal Toro contro il Sassuolo prima del gol decisivo di Pjaca. E’ un dato - scrive la Gazzetta - assai significativo del nuovo atteggiamento, molto aggressivo e perciò tipico di una mentalità offensiva, imposto da Ivan Juric a una squadra reduce da due annate sofferte". Sicuramente, la quantità di occasioni da gol a Reggio Emilia fa ben sperare a tifosi e società, grazie anche alla vittoria precedente sulla Salernitana, che ha un po' rallegrato gli animi e ridato quell'entusiasmo che da tempo mancava. Una buona prova anche per Antonio Sanabria, che a causa degli infortuni di Belotti e Zaza, si trova da solo in attacco: "L’assenza di capitan Belotti sarebbe stata rimpianta amaramente. Invece sta passando sotto silenzio grazie ai due successi di fila ottenuti dalla squadra e alle due buone partite messe assieme dal suo sostituto Sanabria", il quale è reduce anche dalla nascita della figlia Mia. Anche per le prossime partite, Sanabria sarà l'unica punta a disposizione di Juric: Belotti cerca di recuperare per il derby, Verdi potrebbe essere in panchina già contro la Lazio, mentre gli altri infortunati, tra cui Praet, staranno fuori ancora per un po', forse fino a dopo la sosta di ottobre.