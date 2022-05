Gazzetta dello Sport: “Sanabria uno dei punti fondamentali del Torino”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Protagonista contro l'Atalanta, assente con Empoli, Napoli e Verona per un problema al polpaccio, ora Antonio Sanabria è pronto a riprendersi tutto contro la Roma, venerdì 20 maggio: "un gran combattente, anzitutto - scrive la Gazzetta dello Sport - ma soprattutto un elemento abile di testa". Il centravanti granata ha fatto una buona stagione, come del resto tutta la squadra: le statistiche, infatti, confermano quanto il suo contributo sia stato importante e a volte anche decisivo durante tutta la stagione. "Ventinove le presenze con 22 partite nella formazione di partenza e 7 da subentrato. Due volte è rimasto in panchina. Sei i gol, cinque gli assist finora ma c’è ancora l’ultima sfida con la Roma (club che l'ha portato in Italia per la prima volta)".