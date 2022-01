Gazzetta dello Sport: “Torino-Pellegri, il colpo è vicino”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Pietro Pellegri è davvero vicinissimo a coronare il sogno di poter riabbracciare il maestro Juric" scrive la Gazzetta dello Sport. Proprio il tecnico croato lo aveva fatto esordire in Serie A il 22 dicembre 2016 quando entrambi erano al Genoa proprio durante un match contro il Torino. Pellegri attualmente è di proprietà del Monaco ed è in prestito al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato dall’estate intorno ai sei milioni: i rossoneri stanno cercando di acquistarlo a titolo definitivo per poi girarlo in prestito della durata di diciotto mesi con un diritto di riscatto finale a favore dei granata.