Gazzetta dello Sport: “Toro a misura di Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dal Torino di Giampaolo a quello di Juric: in casa granata in un anno sono cambiate parecchie cose. Dall'atteggiamento alla condizione fisica passando per la tattica: tutto è cominciato con gli innesti a gennaio 2021 di Sanabria e Mandragora, a maggio la società ha investito sulla guida di Ivan Juric, in estate sono sbarcati Zima, Brekalo, Pobega, Praet e Pjaca. Ora a gennaio sono arrivati alla corte del tecnico croato Pellegri, Seck, Fares e Ricci. Dietro "il ricambio generazionale" di cui parlava Vagnati c’è tutto questo. In un anno si poteva cambiare molto: il Toro ha fatto di più, ha cambiato tutto.