Gazzetta dello Sport: “Toro, con il Milan punta sull’attacco”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Con il recupero dagli infortuni di Belotti e Praet, e con Brekalo sulla trequarti, ora il Torino è davvero pronto a a fare grandi cose: "Il momento atteso da tempo - scrive la Gazzetta dello Sport - è arrivato, l’attacco granata può uscire dall’emergenza ed entrare in una nuova era". All'appello, manca solo più il croato Marko Pjaca, che sembra però tornare dopo la sosta di novembre. Tempismo perfetto, data la partita di martedì sera contro il Milan, in cui Juric adesso ha l'imbarazzo della scelta: "Variabili e possibilità in più che si mischieranno alla abbondante offerta di qualità e di potenza della batteria di attaccanti". Ora, infatti, l'unica questione aperta è chi far giocare a San Siro, partendo dall'attacco conteso tra Belotti, Sanabria e Zaza, e dalla trequarti dove Brekalo sembra essere indispensabile e dove Praet potrebbe ritrovare la maglia da titolare. "Il tecnico adora - scrive la Gazzetta - far ruotare in una gara tutti gli attaccanti, favorito dai cinque cambi. Ora può davvero divertirsi". Con il Milan, quindi, sarà una sfida tutt'altro che semplice, ma il Toro sa di avere del potenziale.