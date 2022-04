Gazzetta dello Sport: “Toro, è già futuro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"I granata hanno un’età media di 25 annie290 giorni, grazie alla quale si posizionano sul podio della Serie A per la valorizzazione dei giovani calciatori. Più 'verdi' dei granata finora sono stati solo lo Spezia (età media di 24 annie281 giorni) e l’Empoli (25 anni e 24 giorni)" si legge oggi tra le pagine della Rosea. Nel secondo tempo della partita di Roma con la Lazio andata in scena sabato scorso, Juric ha schierato sette giocatori su undici Under 23: i difensori Buongiorno e Zima, l’esterno Singo, i centrocampisti Pobega e Ricci, il trequartista Brekalo e la punta Pellegri.